В сети появились удручающие фото из аннексированного Россией Крыма.

Блогер Руслан Викторов показал, как выглядит Евпатория.

«К огромному сожалению как мне показалось город постепенно вымирает, с тех пор как я был тут в последний раз (2008 год) мало что изменилось. Ходить по тротуарам опасно», — пишет он.

По словам блогера, многие здания в аварийном состоянии.

«Очень много заброшенных отелей, санаториев, целые улицы», — отмечает Викторов.

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