|«Очень много заброшенных отелей, санаториев, целые улицы», — блогер показал, как выглядит Евпатория (фото)
|28.12.2017 09:51
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В сети появились удручающие фото из аннексированного Россией Крыма.
Блогер Руслан Викторов показал, как выглядит Евпатория.
«К огромному сожалению как мне показалось город постепенно вымирает, с тех пор как я был тут в последний раз (2008 год) мало что изменилось. Ходить по тротуарам опасно», — пишет он.
По словам блогера, многие здания в аварийном состоянии.
«Очень много заброшенных отелей, санаториев, целые улицы», — отмечает Викторов.Руслан Викторов Руслан Викторов Источник
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