Один из американских генералов посоветовал Украине перестать просить и начать уже что-то предлагать.

Об этом рассказала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в интервью «5 каналу», информирует еizvestia.com.

«Недавно один американский генерал сказал очень простую, но очень понятную вещь. Вам надо перестать просить, вам надо начать что-то предлагать», – сказала она.

Зеркаль добавила: «Они устали от наших просьб, и нам надо менять свою линию поведения».

Кроме того, замминистра отметила: у нее есть все основания считать, «что мы могли бы работать чуточку лучше».

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