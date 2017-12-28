|Надо перестать просить: Американский генерал "бросил камень в огород" Украины
|28.12.2017 09:52
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Один из американских генералов посоветовал Украине перестать просить и начать уже что-то предлагать.
Об этом рассказала заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции Елена Зеркаль в интервью «5 каналу», информирует еizvestia.com.
«Недавно один американский генерал сказал очень простую, но очень понятную вещь. Вам надо перестать просить, вам надо начать что-то предлагать», – сказала она.
Зеркаль добавила: «Они устали от наших просьб, и нам надо менять свою линию поведения».
Кроме того, замминистра отметила: у нее есть все основания считать, «что мы могли бы работать чуточку лучше».
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