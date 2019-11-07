|Венгрия заявила об "огромных потерях" для Центральной Европы из-за антироссийских санкций
|07.11.2019 10:34
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Глава венгерского МИД Петер Сийярто также назвал естественным, что у Венгрии сложились тесные взаимоотношения с РФ, учитывая географическую близость двух стран
Страны Центральной Европы понесли огромные потери из-за экономических санкций, введенных в отношении России. Об этом заявил в четверг глава МИД Венгрии Петер Сийярто в интервью японскому общественному телевидению, выдержки из которого приводятся в четверг.
Сийярто назвал естественным, что у его страны сложились тесные взаимоотношения с РФ, учитывая географическую близость двух стран. Глава МИД Венгрии также отметил, что его страна заинтересована в развитии отношений не только с Западом, но и с Востоком.