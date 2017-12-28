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Путин заявил, что в магазине Санкт-Петербурга произошел теракт
28.12.2017 09:52
По словам президента России Владимира Путина, взрыв в магазине "Перекресток", квалифицированный как покушение на убийство, был террористическим актом. Путин поручил ФСБ при задержании террористов "действовать в рамках закона" Фото: EPA Подробности позже... Рекомендую Twitter G+
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