В Министерстве иностранных дел подтвердили, что в их здание в Киеве поселился кот Амбассадор, однако аккаунт в социальной сети для него не создавали. Об этом сообщает со ссылкой на ВВС Украина.

"Кот стал неожиданностью", - описала появление мышелова заместитель начальника управления информации МИД Украины Елена Ващенко.

По ее словам, он пришел в министерство 21 декабря - накануне Дня дипломатии.

Собственный аккаунт в Twitter у кота появился накануне. За считанные часы на него подписались более сотни пользователей.

При этом в министерстве сказали, что не создавали страницу для кота.

В МИД Украины сообщили, что кота кормят и позволяют ему выходить на улицу, но мышей пока не приносил. В дипведомством отметили: готовы перенимать опыт британских коллег.

Напомним, украинское министерство приняло на работу кота.

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