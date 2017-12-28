|В МИД Украины рассказали о жизни кота Амбассадора
|28.12.2017 09:53
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В Министерстве иностранных дел подтвердили, что в их здание в Киеве поселился кот Амбассадор, однако аккаунт в социальной сети для него не создавали. Об этом сообщает со ссылкой на ВВС Украина.
"Кот стал неожиданностью", - описала появление мышелова заместитель начальника управления информации МИД Украины Елена Ващенко.
По ее словам, он пришел в министерство 21 декабря - накануне Дня дипломатии.
Собственный аккаунт в Twitter у кота появился накануне. За считанные часы на него подписались более сотни пользователей.
При этом в министерстве сказали, что не создавали страницу для кота.
В МИД Украины сообщили, что кота кормят и позволяют ему выходить на улицу, но мышей пока не приносил. В дипведомством отметили: готовы перенимать опыт британских коллег.
Напомним, украинское министерство приняло на работу кота.
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