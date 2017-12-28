Tesla планирует выпустить электропикап

Американский производитель электромобилей Tesla Inc. планирует выпустить электрический пикап, объявил главный исполнительный директор компании Илон Маск.

"Основные элементы дизайна и инженерные решения крутятся у меня в голове уже пять лет, - написал он в соцсети. - Мне не терпится построить его".

Пикап начнут готовить к запуску в производство после того, как в продажу поступит Model Y - новый автомобиль на базе седана Model 3.

Некоторые эксперты указывают на убытки компании и сомневаются, что в такой ситуации стоит строить амбициозные планы, отмечает BBC. К тому же, Tesla не раз сталкивалась с неожиданными задержками в производстве.

Пикапы особенно популярны в США. Тройка крупнейших автопроизводителей продает их на $90 млрд ежегодно, по данным Morningstar Equity Research. При этом спрос на пикапы растет, несмотря на спад продаж других категорий легковых автомобилей.

И.Маск ранее намекал на планы начать производство пикапа в ходе ноябрьской презентации электрогрузовика Semi - на одной из иллюстраций в кузове обнаружился пикап. Глава Tesla сообщил, что автомобиль будет "немного больше" популярной модели Ford F-150, и пообещал некую "революционную функцию", но какую именно, не уточнил.

Он также перечислил ряд функций, которые у нового пикапа точно будут. Это "умные дворники", меняющие скорость в зависимости от интенсивности дождя, серьезно улучшенные карты и спутниковая навигация, новый браузер для внутреннего компьютера (нынешнюю версию ряд экспертов считает практически бесполезной), а также "диско-режим" - синхронизация освещения в салоне с музыкой.

В настоящее время Tesla Motors производит три модели легковых электромобилей: хэтчбек Model S, седан Model 3 и кроссовер Model X. В самой дешевой комплектации Model 3 стоит $35 тыс. Анонсированный недавно полноприводный спортивный автомобиль с откидывающимся верхом Roadster Маск компания собирается продавать с 2020 года за $200 тыс.

Помимо электромобилей Tesla выпускает солнечные батареи и энергонакопительные системы.

Амбиции И.Маска контрастируют с рыночными показателями компании. Третий квартал стал для компании наихудшим в истории: чистый убыток увеличился до $619 млн по сравнению с прибылью в $22 млн, полученной за подобный период прошлого года.

"От Tesla все чаще требуют не раздачи новых обещаний, а исполнения старых, - заявил аналитик IHS Automotive Пол Ньютон. - На Model 3 множество предзаказов, и лишь несколько из них выполнены, покупателям отправляют машины, мучительно собранные вручную. Количество скептиков будет расти вместе с очередями на получение старых моделей, особенно если компания будет в то же время заявлять новые проекты".