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В подъезде жилого дома во Львовской области взорвалась граната
07.11.2019 10:55
В городе Стрый в подъезде одного из жилых многоэтажных домов взорвалась граната
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
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