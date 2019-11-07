Полиция начала уголовное производство по факту обращений об угрозах журналистам "Радио Свобода".

Об этом сообщается на сайте Нацполиции .

"Следователи начали расследование по факту высказываний Андрея Портнова в адрес журналистов "Радио Свобода". Сведения в Единый список досудебных расследований внесли по ч. 2 ст. 171 ("Воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов") и по ч. 1 ст. 345-1 ("Угроза или насилие в отношении журналиста") Уголовного кодекса Украины", - сообщили в Нацполиции.

На заявление "Радио свобода" Андрей Портнов ответил своим заявлением в полицию:

"Информирую, что через час я зарегистрирую в Национальной полиции полностью симметричное заявление о своём уголовном производстве в отношение журналистов Радио Свобода о незаконной слежке и препятствовании профессиональной деятельности по ст. 182 и 171 УК Украины. Одиозное Радио Свобода, сначала будем доводить ваше заявление до маразма, а потом в этом же деле установим юридические факты, которые не позволят вам в будущем безнаказанно заниматься слежкой за людьми. Не на того написало заявление, глупое и одиозное СМИ с завышенной самооценкой и манией величия." - Заявил Андрей Портнов.

Как сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко, Нацполиция зарегистрировала 199 дел о нарушении прав журналистов в течение 2017-2019 годов; в 28 случаях в суд направили обвинительный акт.

Ранее Портнов опубликовал в своем блоге в Facebook и Телеграмм-канале персональные данные водителя съемочной группы программы журналистских расследований "Схемы" (совместный проект "Радио Свобода" и телеканала "UA: Перший").

Соцсеть Facebook в ответ удалила учетную запись юриста. Он же, в свою очередь, объянил, что у него есть редакционное задание изучить вопрос проведения негласных действий, связанных со сбором информации.

В свою очередь руководство "Радио Свобода" осудило разглашение персональных данных сотрудников программы "Схемы" и призвало правоохранителей обеспечить безопасность журналистам.

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