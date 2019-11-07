|Останутся только овечьи шкурки: Портнов подал заявление в полицию на "Радио свобода" из-за слежки
|07.11.2019 11:12
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Полиция начала уголовное производство по факту обращений об угрозах журналистам "Радио Свобода".
Об этом сообщается на сайте
На заявление "Радио свобода" Андрей Портнов ответил своим заявлением в полицию:
Как сообщил глава Национальной полиции Игорь Клименко, Нацполиция зарегистрировала 199 дел о нарушении прав журналистов в течение 2017-2019 годов; в 28 случаях в суд направили обвинительный акт.
Ранее Портнов опубликовал в своем блоге в Facebook и Телеграмм-канале персональные данные водителя съемочной группы программы журналистских расследований "Схемы" (совместный проект "Радио Свобода" и телеканала "UA: Перший").
Соцсеть Facebook в ответ удалила учетную запись юриста. Он же, в свою очередь, объянил, что у него есть редакционное задание изучить вопрос проведения негласных действий, связанных со сбором информации.
В свою очередь руководство "Радио Свобода" осудило разглашение персональных данных сотрудников программы "Схемы" и призвало правоохранителей обеспечить безопасность журналистам.