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Ради денег готов на все — в Киеве произошло кровавое нападение на продуктовый магазин (фото, видео)
28.12.2017 09:59
Ради денег готов на все — в Киеве произошло кровавое набег на продуктовый магазин (фото, видео) После нападения, мужчина забрал денежную выручку и скрылся.

В Киеве произошло жестокое набег на продуктовый магазин на улице Мукачевской, 5А.

Об этом сообщил «Киев оперативный» на своей странице в Facebook.

Отмечается, что мужчина в возрасте около 40-45 лет напал с ножом на женщину-продавщицу, нанес ей большое количество ударов руками и ножом.

Она защищалась, но отпор дать не смогла. После нападения, мужчина забрал денежную выручку и скрылся.

 

Источник

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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