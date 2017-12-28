|Ради денег готов на все — в Киеве произошло кровавое нападение на продуктовый магазин (фото, видео)
|28.12.2017 09:59
|
В Киеве произошло жестокое набег на продуктовый магазин на улице Мукачевской, 5А.
Об этом сообщил «Киев оперативный» на своей странице в Facebook.
Отмечается, что мужчина в возрасте около 40-45 лет напал с ножом на женщину-продавщицу, нанес ей большое количество ударов руками и ножом.
Она защищалась, но отпор дать не смогла. После нападения, мужчина забрал денежную выручку и скрылся.
Источник
Поделитесь статьей с друзьями