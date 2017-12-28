В Киеве произошло жестокое набег на продуктовый магазин на улице Мукачевской, 5А.

Об этом сообщил «Киев оперативный» на своей странице в Facebook.

Отмечается, что мужчина в возрасте около 40-45 лет напал с ножом на женщину-продавщицу, нанес ей большое количество ударов руками и ножом.

Она защищалась, но отпор дать не смогла. После нападения, мужчина забрал денежную выручку и скрылся.

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