По итогам голосования, которое проходило на официальных страницах “Карпат” в социальных сетях Facebook и Instagram, болельщики выбрали полузащитника Сергея Мякушко лучшим футболистом “львов” в уходящем году. Об этом сообщает пресс-служба “зелено-белых”, передает

Мякушко пополнил состав “Карпат” летом 2017 и сыграл в “зелено-белой” футболке 11 поединков, где забил три гола.

Кроме того, за это недолгое время полузащитник впервые получил вызов в сборную Украины, а в товарищеском матче против команды Словакии, 11 ноября на “Арене Львов” Мякушко дебютировал за “сине-желтых”.

Стоит отметить, что Мякушко был признан лучшим игроком 14-го тура по версии Премьер-лиги.

Как сообщал “Карпаты” оштрафовали на три очка и запретили проведение трансферов.

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