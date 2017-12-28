|Полузащитник Мякушко стал лучшим футболистом года в "Карпатах"
|28.12.2017 10:00
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По итогам голосования, которое проходило на официальных страницах “Карпат” в социальных сетях Facebook и Instagram, болельщики выбрали полузащитника Сергея Мякушко лучшим футболистом “львов” в уходящем году. Об этом сообщает пресс-служба “зелено-белых”, передает
Мякушко пополнил состав “Карпат” летом 2017 и сыграл в “зелено-белой” футболке 11 поединков, где забил три гола.
Кроме того, за это недолгое время полузащитник впервые получил вызов в сборную Украины, а в товарищеском матче против команды Словакии, 11 ноября на “Арене Львов” Мякушко дебютировал за “сине-желтых”.
Стоит отметить, что Мякушко был признан лучшим игроком 14-го тура по версии Премьер-лиги.
Как сообщал “Карпаты” оштрафовали на три очка и запретили проведение трансферов.
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