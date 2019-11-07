Об этом корреспонденту Укринформа сообщил гид Максим Адаменко.

"В Мукачево традиционно в ноябре зацвела "бешеная сакура" - это дерево ежегодно частично расцветает осенью. Весной оно тоже зацветает одним из первых между сакур в городе", - сказал Максим Адаменко.

Эта растет на одной из центральных площадей в городе - Федорова. На этой неделе ветви дерева с пожелтевшими листьями кое-где покрылись розовыми цветками.

"Некоторые из исследователей объясняют это цветение тем, что якобы сакура растет над теплотрассой, но это догадка. Таким аномальным свойством обладают еще несколько деревьев в городе, которые растут в других, нетуристических, районах и следовательно не так примечательны. Биологи говорят, что на самом деле цветения дважды в год истощает дерево", - говорит Адаменко.

Эта сакура - любимица и туристов, и горожан: почти все выкладывают в соцсети фотографии с розовыми цветками на фоне желтых листьев.

Как сообщал Укринформ, в городе Мукачево в Закарпатье растет самая длинная улица сакур - 1,3 км по улице Ужгородской. Здесь высажено 252 сакуры.

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