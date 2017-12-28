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Умер актер "Звездных воин" Кертис
28.12.2017 10:00
Актер Элфи Кертис скончался в 87 лет. Этот материал можно прочитать и на украинском языке У персонажа Кертиса в "Звездных войнах" было изуродовано лицо Фото: kino-teatr.ru Об этом сообщает Comicbook.На момент смерти ему было 87 лет.По сюжету, у персонажа Кертиса было изуродовано лицо.Актер Марк Хэмилл опубликовал пост памяти Кертиса на своей странице в Twitter. "Насколько ужасным Кертис был в кадре, настолько же забавным, добрым, настоящим джентльменом он был за кадром", написал он.

ALFIE CURTIS made the #StarWars Mos Eisley Cantina scene (one of the most memorable I've ever been a part of) even MORE memorable. As horrific as he was on-camera, off-camera he was funny, kind & a real gentleman. Thanks Alf- you'll be missed. #RIP * - mh pic.twitter.com/laxKvbGmrd

— @HamillHimself (@HamillHimself) 27 декабря 2017 г.
Кертис также был задействован в фильме "Человек-слон" Дэвида Линча, в сериалах "Утраченные империи", "Чисто английское убийство", "Мягкое прикосновение".

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