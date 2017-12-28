|Умер актер "Звездных воин" Кертис
|28.12.2017 10:00
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ALFIE CURTIS made the #StarWars Mos Eisley Cantina scene (one of the most memorable I've ever been a part of) even MORE memorable. As horrific as he was on-camera, off-camera he was funny, kind & a real gentleman. Thanks Alf- you'll be missed. #RIP * - mh pic.twitter.com/laxKvbGmrd— @HamillHimself (@HamillHimself) 27 декабря 2017 г.
Кертис также был задействован в фильме "Человек-слон" Дэвида Линча, в сериалах "Утраченные империи", "Чисто английское убийство", "Мягкое прикосновение".
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