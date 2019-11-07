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Ляшко схлопотал дело от полиции из-за того, что отодрал "слугу" Геруса
07.11.2019 12:07

Главное управление полиции в Киевской области открыло уголовное производство по факту драки бывшего главы фракции "Радикальной партии", экс-депутата Верховной Рады Олега Ляшко с председателем комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андреем Герусом в международном аэропорту "Борисполь".

Ляшко схлопотал дело от полиции из-за того, что отодрал "слугу" Геруса

Об этом Українським Новинам сообщил источник в правоохранительных органах.

 

"Полиция открывает дело и будет расследовать", - сказал он.
 

По его словам, в полицию никто из сторон драки не обращался - ни Ляшко, ни Герус.

Поэтому дело по ст. 125 (легкие телесные повреждения) Уголовного кодекса не открывалось.

Полиция не уточнила, по какой статье начато расследование.

В рамках дела полиция намерена допросить самого Ляшко, а также очевидцев - сотрудников аэропорта.

 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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