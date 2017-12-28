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В результате взрыва в Кабуле погибли 40 человек
28.12.2017 10:03

В результате взрыва в Кабуле погибли 40 человек

В результате взрыва в Кабуле погибли 40 человек

 Жертвами взрыва в Кабуле стали 40 человек, 30 человек ранены, сообщают в пятницу афганские СМИ.

По их данным, такую информацию озвучили в министерстве внутренних дел Афганистана.

В то же время, ряд СМИ сообщает не о 40, а о 30 погибших, причем тоже со ссылкой на МВД страны.

Ранее сообщалось о 13 погибших и более 50 пострадавших

Взрыв произошел около 10:30 по местному времени около офиса одного из местных информагентств и социально-культурного центра, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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