В результате взрыва в Кабуле погибли 40 человек

Жертвами взрыва в Кабуле стали 40 человек, 30 человек ранены, сообщают в пятницу афганские СМИ.

По их данным, такую информацию озвучили в министерстве внутренних дел Афганистана.

В то же время, ряд СМИ сообщает не о 40, а о 30 погибших, причем тоже со ссылкой на МВД страны.

Ранее сообщалось о 13 погибших и более 50 пострадавших

Взрыв произошел около 10:30 по местному времени около офиса одного из местных информагентств и социально-культурного центра, взрывное устройство привел в действие террорист-смертник.