Закрыв дело Олеся Довгого, Специализированная антикоррупционная прокуратура приняла единственное возможное законное решение. Об этом заявил экс-заместитель Генпрокурора Алексей Баганец, передает .

По его словам, еще на этапе слушания в регламентном комитете ВРУ было понятно, что Олесь Довгий на посту секретаря Киевсовета не нарушал законодательство.

“Когда происходили баталии на заседании регламентного комитета Верховной Рады, где слушали представление Генерального прокурора, я говорил, что и в самом представлении, и в озвученных Луценко претензиях вообще не было события преступления. Городской совет проголосовал решение, а фигурантом уголовного производства является Довгий, в функции которого входило ставить вопросы на голосование. То есть он должен отвечать за решения городского совета?” — пояснил Алексей Баганец.

Он подчеркнул, что это уголовное производство изначально не имело юридических перспектив.

“Это уголовное производство могло закончится либо закрытием на стадии досудебного производства, либо по этому решению было бы вынесено оправдательное решение суда. Поэтому для меня закрытие дела не стало сюрпризом. Увы, нынешний генпрокурор не является таковым не по содержанию, ни по форме, ни по сути. Он политик и пиарщик”, — отметил адвокат.

Напомним, Специальная антикоррупционная прокуратура закрыла уголовное производство в отношении народного депутата Олеся Довгого. Детективы НАБУ, которые вели досудебное расследование, не нашли состава преступления в действиях экс-секретаря Киевсовета. В частности, в постановлении САП указано, что между действиями Довгого и решениями Киевсовета по земельным вопросам в 2007 году отсутствует причинно-следственная связь.

Как сообщалось, первый заместитель председателя регламентного комитета ВРУ Павел Пинзеник заявил, что закрытие уголовного производства против Довгого в связи с отсутствием доказательств его вины является признаком оздоровления правоохранительной системы Украины.

“Безусловно, прокуроры САП осознавали возможные негативные публичные, политические последствия такого решения, ожидали вероятной критики, но нашли в себе мужество встать на сторону Закона. Это вызывает уважение”, — отметил Пинзеник.

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