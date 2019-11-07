Об этом он сказал интервью РИСУ.

"И мы понимаем, что центр влияния на украинскую православную церковь Московского патриархата находится в России, в Москве. Конечно, Украина должна каким-то образом учитывать это. И я считаю, что принцип, что Церковь должна внести в свое название идентификацию, что она относится к Русской Православной Церкви - это понятная норма, которая просто определяет, кто есть кто. Все должны понимать, что центр влияния на Украинскую православную церковь Московского патриархата находится в Москве - через тот же Синод ", - сказал Бородянский.

В то же время, отметил он, здесь есть нюанс, что страна начала вмешиваться в такие элементы как название - это не очень правильно. Но министр считает, что в период войны, в период агрессии против Украины, когда происходят события на Востоке, и когда у нас оккупировали Крым, это нормально, когда страна обозначает, кто есть кто.

"И мне кажется, что (такие требования - ред.) нельзя в этом контексте считать вмешательством. Чтобы люди могли осознанно выбирать. Государство же ничего не делало, оно просто сказало: давайте обозначим. Все. Свобода вероисповедания остается, но давайте обозначим, кто есть кто на этой территории. Я не вижу в этом никаких проблем ", - подчеркнул министр.

Как сообщалось, Верховная Рада Украины на пленарном заседании 20 декабря 2018 года приняла в целом закон, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата в своем названии отметить принадлежность к Русской православной церкви (РПЦ).

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