Частная разведывательно-аналитическая компания Stratfor проанализировала распад Советского Союза и дальнейшие взаимоотношения России с ближайшими соседями. На основании этого компания сделал доклад в котором говорится о причинах отдаления Украины и , пишет со ссылкой на .

Распад Советского Союза четверть века назад ознаменовал не только конец эпохи, но и рассвет новой. После этого возникла наряду с 14 новыми независимыми странами, расположившимися на территории Евразии. Бывшие советские республики от Восточной Европы до Кавказа и Центральной Азии неожиданно получили возможность, по крайней мере, теоретически, проводить свою внутреннюю и внешнюю политику, независимую от . И хотя Россия потеряла свою империю, у нее также появилась возможность наметить новый курс в экономическом, социальном и политическом развитии. Однако ряд новых тенденций в постсоветских странах затрудняет влияние России в регионе, в том числе, в отношении Украины.

Две важные и неожиданные, на первый взгляд, причины, по которым теряет, между прочих соседей, Украину — снижение значения русского языка и серьезная угроза протестов в самой России. Об этом говорится в отчете Stratfor.

Старые привычки умирают с трудом. В течение почти 70 лет существования Советского Союза в его государствах-членах укоренились политические и культурные особенности, от которых непросто избавиться. Советские граждане привыкли к жизни в централизованной политической системе с низким уровнем жизни и высоким уровнем коррупции. Эти атрибуты – наследие Российской Империи – были до Советского Союза и никуда не делись с обретением постсоветскими странами независимости. Несмотря на номинальный переход от коммунизма и командной экономики к демократии и капитализму, большинство бывших советских государств, за исключением стран Балтии, сохраняли централизованные системы управления. Тем временем русский язык сохранил свой статус «лингва франка» (языка межэтнического общения, — ред) на всей территории бывшего СССР. Кроме того, Москва восстановила свои связи со странами региона после того, как оправилась от хаоса раннего постсоветского периода 1990-х годов. Россия использует целый ряд тактик, в том числе военное развертывание и политические манипуляции, чтобы восстановить власть, которая была у нее во времена Советского Союза.

Тем не менее, следы советской эпохи начинают таять, ведь все больше людей рождается в постсоветском мире. Средний возраст в России сегодня чуть меньше 40 лет – так же как в Украине и Беларуси, а это означает, что среднестатистический гражданин этих стран провел менее половины своей жизни при советской власти. Только около половины населения Средней Азии, где средний возраст меньше 30 лет, вообще познали советскую жизнь. Всего через два десятилетия большинство людей в Евразии не будет иметь прямого опыта или памяти о Советском Союзе. Изменение демографии сулит политическую, экономическую и культурную трансформацию бывших советских государств, что бросает вызов влиянию России в этих странах.

Смена поколений уже оказывает влияние на Евразию. Например, использование русского языка сокращается во всем регионе. Многие бывшие советские государства уменьшили роль языка, который преподавался во всем Советском Союзе во времена его существования. Сегодня русский больше не нужен студентам в большинстве учебных заведений бывших республик СССР. Вместо этого обучение ведется на национальном языке страны. Более того, вместо русского студенты часто изучают другие иностранные языки – французский, немецкий, английский и китайский. Использование русского языка как основного также снижается в большей части бывшего Советского Союза.

По данным группы Euromonitor, чуть меньше четверти населения в Украине использовало русский язык как основной в 2016 году, по сравнению с 33,9% в 1994 году. Показатель в Казахстане снизился с 33,7% до 20,7% за тот же период времени. А в Грузии использование русского как основного языка сократилось с 6,4% до 1,1%. Конечно, большая часть населения, включая молодые поколения в этих странах, все еще понимает и говорит на русском как втором языке. В целом, однако, его распространенность снижается.

В рамках этой тенденции некоторые страны Центральной Азии и Кавказа решили поэтапно отказаться от кириллицы в пользу латинского алфавита. Туркменистан начал переход вскоре после обретения независимости; Узбекистан принял аналогичные меры, хотя и менее успешно, в начале 1990-х годов, и в настоящее время в стране используются обе системы письма. Теперь Казахстан идет по их стопам. В апреле этого года президент Казахстана опубликовал статью, в которой говорится, что все книги и официальные документы в стране будут печататься латинским алфавитом к 2025 году. Администрация Назарбаева рассматривала этот шаг с начала 1990-х годов, но теперь, когда русский язык в его стране теряет слава, а роль казахского возрастает, переход стал практически неизбежен. И со временем подобные изменения ослабят культурное влияние России в странах, которые ее окружают.

Политические изменения

Тем временем у России есть более насущная угроза не только в традиционной сфере влияния, но и внутри ее границ. Постсоветские поколения относятся к их национальным правительствам иначе, чем их советские родители и бабушки с дедушками. До того, как Михаил Горбачев начал свои реформы, критика правительства, а тем более общественный протест, практически отсутствовали – и не зря. Протест против государства, настоящий или кажущийся, заканчивался задержанием, высылкой или смертью. Горбачевская политика гласности и «перестройка» позволили публично подвергнуть сомнению советскую политику и впервые провести демонстрации, но правительство все еще жестко контролировало протесты и отправляло силовиков на их подавление, часто насильственное.

После распада Советского Союза новые независимые правительства были вынуждены разработать свою собственную политику в отношении общественного протеста. Многие постсоветские правительства (опять же, за исключением стран Балтии) упорно боролись с протестами, отдавая предпочтение разгонам демонстраций или упреждающим арестам для управления оппозиционными движениями. Крупные мирные демонстрации в течение первого десятилетия после распада Союза оставались редкостью.

Ситуация изменилась в середине 2000-х годов, когда волна «цветных революций» охватила Евразию. Массовые демонстрации против государственной власти или спорных результатов выборов привели к мирной смене власти в Грузии в 2003 году, а позже – в Украине и Кыргызстане.

В течение следующего десятилетия протесты стали более жестокими. Беспорядки потрясли Кыргызстан в 2010 году. Четыре года спустя демонстранты вышли на улицы в знак протеста против решения украинской власти отменить подписание Соглашения об ассоциации с Европейским союзом. Демонстрации в Кыргызстане и Украине показали, что люди больше не готовы терпеть вопиющую коррупцию и жесткие меры безопасности, характерные для советской эпохи. Несколько лет спустя это отношение распространяется на другие страны бывшего советского пространства.

Все больше и больше протестов начинаются из-за экономической стагнации и коррупции в правительстве. Такими стали недавние протесты в Беларуси, которые были бы немыслимы только несколько лет назад, учитывая контроль президента Александра Лукашенко над безопасностью.

Россия также оказалась не застрахована от беспорядков. После почти двух десятилетий политической стабильности и экономического процветания при президенте Владимире Путине жители России привыкли к определенному уровню жизни. Экономические спады и коррупционные скандалы, которые потрясли страну за последние годы, становятся все менее приемлемыми для россиян, особенно молодых. В ответ люди организовали крупные демонстрации в российских городах России в апреле. Протесты были примечательными, как по числу городов, в которых они проходили, так и большому числу молодежи, которая участвовала в них.

Значительную роль в протестных движениях сыграли технологии. Молодые россияне используют интернет и социальные сети для организации демонстраций и коммуникации. Хотя Россия, как и Беларусь, ведет жесткую политику в отношении социальных сетей, а также самих демонстраций, властям будет все труднее контролировать эволюционирующие движения протеста обычными средствами.

Взгляд в будущее

Тем не менее, в большей части постсоветских стран лидеры все еще связаны с советской эпохой и ее практикой. Как результат, противостояние между властью и гражданами, вероятно, будет возрастать. Напряжение будет особенно заметно в России, которая сталкивается с проблемами в демографической ситуации в условиях политического и культурного сдвига.

Сокращение населения России ослабит ее экономическое и военное положение по сравнению с иностранными державами, конкурирующими за влияние в Евразии. прогнозирует, что к 2050 году население страны упадет с 143 миллионов человек до 129 миллионов, то есть сократится почти на 10%. При этом ожидается, что население увеличится более чем на 20%. По мере того, как общее население России будет сокращаться, этническое славянское население будет составлять гораздо меньшую долю населения страны, что создаст еще больше сложностей для ее культурной и политической идентичности.

Проблемы, с которыми Москва сталкивается внутри страны и за рубежом, будут все чаще испытывать ее способность проецировать влияние на бывшие советские страны и поддерживать порядок и стабильность внутри своих границ. Хотя государство, действительно, приспособится к некоторым культурным, социальным и технологическим изменениям, демографические и языковые сдвиги будут работать против Москвы независимо от того, какую политику она будет проводить. Таким образом, по мере роста постсоветского населения Евразии позиция России как доминирующей державы региона, вероятно, будет подвергаться все большей угрозе.

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