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В результате подрыва автомобиля в Киеве погиб полицейский
07.11.2019 12:26
Подрыв автомобиля в Киеве - в результате происшествия погиб полицейский Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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