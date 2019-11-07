Рок-бэнд "Skillet" выступит с концертом в "Stereo Plaza" 18 ноября 18 ноября 2019 года в Киев возвращаются легендарные Skillet. На сцене Stereo Plaza прогремит концерт самых известных в мире христианских рокеров. Лайв сверхмощных звезд нельзя пропустить. Их знают, их любят, их песням подпевают полные залы по всему миру. В том числе и в столице Украины. К нам едут авторитеты христианского рока – Skillet! И не просто так, а с новым альбомом Victorious. Сложно поверить, но Victorious – десятый студийный альбом в дискографии Skillet, которая стабильно пополняется с 1996 года. А казалось, будто группа супругов Джона и Кори Купер появилась буквально несколько лет назад. Так быстро летит время. Victorious – важный для группы альбом, поскольку Джон и Кори серьезно взялись за продюсирование своих песен. За ними держится половина трек-листа. «Впервые мы занимались нашими треками самостоятельно, без чьей-либо помощи», – рассказывает Джон Купер. По словам фронтмена, группа хотела продолжить позитивную линию предыдущего альбома Unleashed: «Во время работы над Victorious я осознал, что Unleashed – очень энергичная и веселая пластинка. Мы хотели снова сделать что-то такое – сборник песен, которые заставят людей двигаться вперед. Ну, или поднимать руки вверх на наших концертах». С Victorious группа продолжала исследовать другие музыкальные территории и исследовать собственный звук: «Мы углубились и решили попробовать все, что хотели. Какая-то часть наших экспериментов сохранилась на альбоме. Какую-то мы оставили до лучших времен. Но в целом, Victorious вышел мелодичным. Даже чуть более мелодичным, чем мы делали обычно». Каждое выступление Skillet – это ветер пылающего саунда, который кружит фанатов с бешеной скоростью. Это вдохновляющие тексты, срывающие эмоции с губ. Это лучшее из современного рока. Американский бэнд не ограничивается одним стилем. Группа пробует себя в разных тяжелых направлениях, от гранжа до пост-индастриала. Не зря в переводе с английского Skillet – это сковорода. Рокеры поджаривают на ней смесь музыкальных стилей и подают под острым соусом, который по вкусу только самым отчаянным меломанам. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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