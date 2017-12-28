Спасатели подобрали моряка из Польши у берегов острова Реюньон, входящего в заморские регионы Франции. Известно, что мужчина семь месяцев дрейфовал в лодке с котом, передает Интерфакс .

Известно, что самодельную лодку с моряком в воскресенье, 24 декабря, у северного берега острова обнаружили с яхты и вызвала спасательные службы.

Сообщается, что жандармерия расследует дело, чтобы уточнить обстоятельства происшествия.

Сам 50-летний мужчина рассказал, что он дрейфует в Индийском океане семь месяцев. Согласно его слов, в мае он отплыл с территории Комор и направился в ЮАР, чтобы найти работу.

Уточняется, что он передвигался на спасательной шлюпке с пассажирского судна, которую он собственноручно усовершенствовал. Средства связи на лодке сломались, и моряк дрейфовал между Мальдивами, Индонезией и Маврикием до тех пор, пока его не обнаружили.

При себе у моряка были запасы еды на месяц. Он также рассказал, что раз в день ел суп-лапшу и то, что смог выловить из моря.

Согласно опубликованной информации, единственным компаньоном поляка на протяжении только этого времени был его кот. Однако, куда он исчез по прибытию, мужчина молчит.

Как сообщал MIGnews.com.uа ранее, в Южной Корее в результате столкновения танкера и рыболовецкого судна погибли по меньшей мере 13 человек.

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