Об этом Волкер сообщил представителям трех комитетов нижней палаты Конгресса 3 октября, передает "Европейская правда".

Дипломат рассказал, как в конце мая сотрудникам Государственного департамента и членам Совета безопасности уже почти удалось убедить Трампа в необходимости принять президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме. Однако американский президент под влиянием Джулиани отказался от этой встречи.

"Трамп показал, что у него есть очень глубоко укоренившееся негативное восприятие Украины, основанное на данных об украинской коррупции в прошлом... Мы все равно убеждали, чтобы он пригласил президента Зеленского на встречу. В конце концов, он согласился", - сообщил Волкер конгрессменам.

По его словам, Джулиани является единственным человеком в окружении Трампа, который негативно настроен в отношении Украины. Однако к мнению своего друга президент прислушивается внимательнее, чем к другим членам команды. В частности, Джулиани убеждал Трампа в том, что украинцы вмешивались в американские выборы в 2016 году, "подыгрывая" Хиллари Клинтон.

"Он ссылался на мэра Джулиани. Мол, то положительное, что мы говорим об Украине, противоречит тому, что он слышал от Руди Джулиани – что украинцы коррумпированы, они все ужасные люди, они "пытались скинуть меня", в смысле навредить кампании на президентских выборах", - рассказал дипломат.

С мнением Волкер солидарна и Мари Йованович. Бывший посол США в Киеве также сообщила конгрессменам о том, как Джулиани формирует негативное отношение Трампа к Украине.

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