Кто стоит за украинскими Майданами, может ли Украина обходиться без траншей МВФ, как заставить Владимира Путина убраться с Донбасса и из Крыма и почему не стоит ждать введения персональных санкций против президента РФ. Об этом, а также о том, как Виктор Янукович предлагал ему должность председателя Службы безопасности Украины и почему он отказался, в авторской программе главного редактора интернет-издания "ГОРДОН" Алеси Бацман на телеканале "112 Украина" рассказал прежний председатель СБУ, экс-начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Игорь Смешко. "ГОРДОН" эксклюзивно публикует текстовую версию интервью. | Смешко: Международный валютный фонд – это бюрократическая организация. А мы думаем, что это альтруисты, которые просыпаются с утра и думают, как помочь бедной Украине Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com Алеся БАЦМАН Главный редактор У нас есть все основания забыть, что нам нужен Международный валютный фонд, что нам вообще нужны какие-то заимствования, – все эти ресурсы у нас есть – Игорь Петрович, добрый вечер.– Добрый вечер, Алеся.– В ООН говорят, что в Украине 60% людей живут за чертой бедности. Даже сейчас, в предновогодние дни, когда все, казалось бы, должны быть в праздничном, приподнятом настроении, в ожидании какого-то чуда, – а настроения нет. Оно все хуже и хуже. У нас каждый день что-то случается: то гривна по цене мусора продается, то, оказывается, тарифы у нас недостаточно европейские и нужно еще их поднять. Я даже думаю: может, у нас карма такая – жить в бедности?– Есть такая поговорка: "Ви чому такі бідні?" – "Бо дурні". "А чому дурні?" – "Бо бідні". Если серьезно: нет никакой кармы, мы получили от Господа Бога, от наших родителей одну из богатейших стран мира. Во-первых, у нас самая большая по территории страна в Европе, по полезным ископаемым и ресурсам Украина входит в десятку ведущих стран мира. У нас есть все основания забыть, что нам нужен Международный валютный фонд, что нам вообще нужны какие-то заимствования, – все эти ресурсы у нас есть. Посмотрите на Израиль для сравнения: капельное орошение… там вообще ничего нет.– В пустыне все сделали…– А у нас 30% черноземов мира. Мы можем иметь в год (в середине 90-х годов был соответствующий отчет министерства сельского хозяйства США) 150 миллионов тонн элитного зерна при правильных современных технологиях… По газу, нефти мы абсолютно самодостаточны. Перед Первой мировой войной Дрогобычское нефтяное месторождение было одним из самых больших в Европе. Газ, если не ошибаюсь, мы добываем по себестоимости 1000 грн, а населению продаем по цене около 7000 грн. Если посмотреть правде в глаза, то никто сейчас не контролирует, каким образом этот газ, [добытый] по такой низкой себестоимости, перепродается за границу по рыночным европейским ценам.Кстати, в Конституции Украины говорится, что полезные ископаемые – это эксклюзивная собственность народа Украины. Если бы была справедливая рентная плата за воду, песок, которые идут на производство цемента, газ, нефть, которые мы продаем (непонятно и непрозрачно), и мы бы направили ее на то, чтобы каждая семья получала адресно от государства дотацию на воспитание детей, на малый частный бизнес, на капиталовложения, на здоровье, мы могли бы уже сейчас решить эту проблему. Я уже не говорю о том, что если бы мы перекрыли контрабанду на наших границах, то получали бы еще примерно половину бюджета страны. Добавьте сюда то, о чем нам все время говорят наши американские и западные партнеры: непрозрачное использование и распределение средств государственного бюджета. Если сопоставить это с наполнением офшоров, сложить все вместе, мы получим финансовый ресурс, который позволит уже сейчас говорить, что мы можем быть абсолютно самодостаточными.Чтобы преодолеть бедность, необходимы срочные реформы в двух сферах. Во-первых, в материальной: это комплекс мероприятий по восстановлению экономического могущества Украины и собственного производства, а также политическая реформа системы управления и административно-территориальная реформа. Первое направление могло бы состоять из таких приоритетов: коррекция экономических отношений между частной и государственной собственностью. Вы знаете, что в Украине доля государственной собственности намного ниже, чем в ведущих странах Запада? И приватизация, которая конечно была проведена несправедливо, создала олигархические группы, которые контролируют критические монополии. Рано или поздно придется вернуться к тому, что государство должно будет пересмотреть это соотношение. Частная собственность должна быть защищена законом – это основа создания среднего класса и основа демократии, но эта частная собственность должна быть одинаково защищена для всех. А сейчас она абсолютно не защищена для малого и среднего бизнеса (особенно среднего), в то же время для олигархических кланов – полная свобода действий, чтобы еще больше увеличивать свои монополии за счет рейдерских захватов.Второе направление – сохранение наукоемких национальных производств, чтобы систему импорта максимально заменить собственным производством. И делать это нужно, не нарушая, например, наши обязательства перед Европейским союзом (это, кстати, повлияет и на качество нашей продукции), а за счет льготного кредитования малого и среднего бизнеса и национальных производств со стороны государственных банков.Третье – это реформа банковской системы. На Фото: Сергей Крылатов / Gordonua.com – И не красть!– непременно, это первое условие!.. Это могло бы дать очень быстрый результат по преодолению бедности и созданию социально-экономической базы для настоящей демократии.К президенту Путину не за чем ехать и не о чем договариваться по одной простой причине – он исповедует установленное еще Александром III правило: у России нет друзей, у России есть только армия и флот – Игорь Петрович, четыре года войны показали, что тактика и стра Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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