В Ленинском районном суде Уфы правозащитники обратили внимание, что зал заседания обсыпали белым порошком. Этот материал можно прочитать и на украинском языке Судья отказалась объяснить необходимость дорожек из соли Фото: proufu.ru По словам участников заседания, зал обсыпала солью судья Наиля Идиатова."Захожу в зал и вижу, что через порог, вокруг нас и вокруг стола судьи насыпана полосками соль. Я спрашиваю у судьи: "Что вокруг меня насыпали?". Она не отвечает, молчит. Спрашиваю: "Я в суд пришла или к шаману?". Снова молчит" – рассказала изданию правозащитница Альмира Жукова.Жукова пообещала, что подаст ходатайство о психиатрической экспертизе судьи.Правозащитница Рамиля Саитова рассказала, что попыталась сфотографировать зал заседаний вместе с судьей, однако сзади к ней подбежал судебный пристав и начал отбирать телефон. Саитова добавила, что пытаясь ей помешать, пристав хватал ее за грудь. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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