В Ленинском районном суде Уфы правозащитники обратили внимание, что
зал заседания обсыпали белым порошком. Этот материал можно
прочитать и на украинском языке Судья отказалась объяснить
необходимость дорожек из соли Фото: proufu.ru По словам участников
заседания, зал обсыпала солью судья Наиля Идиатова."Захожу в зал и
вижу, что через порог, вокруг нас и вокруг стола судьи насыпана
полосками соль. Я спрашиваю у судьи: "Что вокруг меня насыпали?".
Она не отвечает, молчит. Спрашиваю: "Я в суд пришла или к шаману?".
Снова молчит" – рассказала изданию правозащитница Альмира
Жукова.Жукова пообещала, что подаст ходатайство о психиатрической
экспертизе судьи.Правозащитница Рамиля Саитова рассказала, что
попыталась сфотографировать зал заседаний вместе с судьей, однако
сзади к ней подбежал судебный пристав и начал отбирать телефон.
Саитова добавила, что пытаясь ей помешать, пристав хватал ее за
грудь.
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