|В Киеве произошло жестокое нападение на магазин: продавщица получила множественные ножевые ранения (ВИДЕО)
|28.12.2017 10:15
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В Киеве произошло жестокое набег на продуктовый магазин на улице Мукачевской, 5А.
Об этом в Facebook информирует Киев оперативный, информирует svodka.net.
По предварительной информации, мужчина в возрасте около 40-45 лет напал с ножом на женщину-продавщицу, нанес ей большое количество ударов руками и ножом. Женщина защищалась, но отпор дать не смогла. После нападения, мужчина забрал деньги и скрылся.
Женщину безотлагательно с многочисленными травмами госпитализировали в больницу.
На месте работала следственно-оперативная группа и криминалисты.
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