В Киеве произошло жестокое набег на магазин: продавщица получила множественные ножевые ранения (ВИДЕО) В Киеве произошло жестокое набег на продуктовый магазин на улице Мукачевской, 5А. Об этом в Facebook информирует Киев оперативный, информирует svodka.net. По предварительной информации, мужчина в возрасте около 40-45 лет напал с ножом на женщину-продавщицу, нанес ей большое количество ударов руками и ножом. Женщина защищалась, но отпор дать не смогла. После нападения, мужчина забрал деньги и скрылся. Женщину безотлагательно с многочисленными травмами госпитализировали в больницу. На месте работала следственно-оперативная группа и криминалисты. Читайте: Из озера "Алмазное" в Киеве спасатели вытащили утопленницу Видео: 18+

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