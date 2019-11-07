Об этом сообщает Politico со ссылкой на результаты собственного опроса, опубликованные в среду.

«Согласно итогам опроса, 56% американских избирателей ожидают, что президент Трамп будет переизбран на второй срок в 2020 году», - говорится в сообщении.

При этом между избирателей, которые поддерживают это мнение, 85% республиканцев и 51% независимых. Для сравнения, победу Трампа считают реальной 35% демократов.

Сообщается, что это опрос выявил высокий энтузиазм американских выборов относительно следующих президентских выборов в стране, до которых еще остается целый год.

Как известно, опрос был проведен 1-3 ноября в режиме онлайн. Выборка составила 1983 зарегистрированных избирателей. Предел погрешности - до 2 процентов.

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