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Без мирного урегулирования ситуации в Украине отношения с Россией не могут быть нормальными - Тиллерсон
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28.12.2017 10:15
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Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что у
Вашингтона плохие отношения с "возродившейся Россией". Тиллерсон
назвал плохими отношения с РФ Фото: ЕРА Он отметил, что в настоящий
момент у Вашингтона "плохие отношения с возродившейся Россией,
которая в последнее десятилетие вторглась в соседние
страны – Грузию и Украину". Помимо этого, заявил Тиллерсон,
Кремль подрывает суверенитет западных стран, вмешиваясь в выборы, в
том числе в США.По словам главы Госдепартамента
США, назначение Курта Волкера спецпредставителем США по
Украине подтверждает поддержку Вашингтоном суверенитета и
территориальной целостности Украины.Он подчеркнул, что "без мирного
урегулирования ситуации в Украине, которое должно начинаться с
выполнения Россией Минских соглашений, отношения с Россией не могут
быть нормальными".Тиллерсон добавил, что в Вашингтоне "не питают
иллюзий" касательно нынешнего режима в России.22 декабря Тиллерсон
общался по телефону с президентом Украины Петром Порошенко. В
частности, они обсудили обострение ситуации на Донбассе. Порошенко
поблагодарил госсекретаря за продление санкций против России.В
марте 2014 года Россия аннексировала украинский Крым после
незаконного референдума. Вооруженный конфликт на востоке
Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся
между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками,
которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей.
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