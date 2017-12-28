Государственный секретарь США Рекс Тиллерсон заявил, что у Вашингтона плохие отношения с "возродившейся Россией". Тиллерсон назвал плохими отношения с РФ Фото: ЕРА Он отметил, что в настоящий момент у Вашингтона "плохие отношения с возродившейся Россией, которая в последнее десятилетие вторглась в соседние страны – Грузию и Украину". Помимо этого, заявил Тиллерсон, Кремль подрывает суверенитет западных стран, вмешиваясь в выборы, в том числе в США.По словам главы Госдепартамента США, назначение Курта Волкера спецпредставителем США по Украине подтверждает поддержку Вашингтоном суверенитета и территориальной целостности Украины.Он подчеркнул, что "без мирного урегулирования ситуации в Украине, которое должно начинаться с выполнения Россией Минских соглашений, отношения с Россией не могут быть нормальными".Тиллерсон добавил, что в Вашингтоне "не питают иллюзий" касательно нынешнего режима в России.22 декабря Тиллерсон общался по телефону с президентом Украины Петром Порошенко. В частности, они обсудили обострение ситуации на Донбассе. Порошенко поблагодарил госсекретаря за продление санкций против России.В марте 2014 года Россия аннексировала украинский Крым после незаконного референдума. Вооруженный конфликт на востоке Украины начался в апреле 2014 года. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины и пророссийскими боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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