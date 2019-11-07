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Зеленский назначил руководителей СБУ в ряде областей
07.11.2019 13:20
Владимир Зеленский подписал указы №№814-820 Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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