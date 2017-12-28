Apple повысила выплаты топ-менеджерам

Apple Inc. существенно увеличила объемы вознаграждения топ-менеджеров, включая CEO Тима Кука, в 2017 фингоду, поскольку годовые выручка и прибыль превысили прогнозы, следует из документов, представленных компанией в Комиссию по ценным бумагам и биржам (SEC) США.

Общий объем выплат Т.Куку увеличился на 47%, до $12,825 млн. В эту сумму входит годовой оклад в размере $3,058 млн, который почти не изменился с 2016 фингода, денежная часть премии в размере $9,327 млн и прочие компенсации ($440,4 тыс.).

Вместе Т.Кук по-прежнему получает существенно меньше остальных исполнительных руководителей Apple, поскольку ему не положены бонусы в виде акций. Денежная премия обусловлена выполнением поставленных перед руководством Apple задач, в том числе по увеличению выручки и прибыли.

Прирост вознаграждения других топ-менеджеров Apple был существенно меньше - 5,5-6%.

Финдиректору Луке Маэстри Apple выплатила в прошлом фингоду $24,1 млн, старшим вице-президентам Анджеле Арендтс (розничные продажи), Джони Сруджи (аппаратные технологии), Дэну Риккио (разработка аппаратного обеспечения), Брюсу Сьюэллу (генеральный юрисконсульт) - около $24,2 млн. В том числе каждый из этих пяти получил $20 млн акциями.

Как сообщалось, с начала 2018 года Б.Сьюэлла сменит Кэтрин Эдамс, которая переходит в Apple из Honeywell.

Выручка Apple в 2017 фингоду, который завершился 30 сентября, выросла на 6%, до $229,23 млрд, операционная прибыль составила $61,3 млрд. Компания ориентировалась на $225,2 млрд и $57,9 млрд соответственно.

Годом ранее из-за слабых финпоказателей Apple существенно сократила выплаты руководителям, в том числе гендиректору - на 15%.