Министр транспорта Израиля Исраэль Кац утвердил план строительства железнодорожного тоннеля под старым городом Иерусалима и название станции вощле Стены плача на честь Дональда Трампа, передает со ссылкой на BBC Украина.

По словам министра, таким образом хотят почтить американского президента за его решение признать город столицей Израиля.

И.Кац рассказал, что прокладка железнодорожной линии "Тель-Авив - Иерусалим" является важнейшим транспортным проектом. Чиновник добавил, что утвердил рекомендованный израильской железной проект продления железнодорожной линии на три километра к Стене плача, расположенной в оккупированном Восточном Иерусалиме.

Тоннель будет две станции на глубине около 52 метров - "Центр" и "Дональд Трамп, Стена плача".

Как отмечается, предыдущие подземные работы Израиля рядом со Стеной плача и мусульманскими святынями и Храмовой горой вызвали протесты палестинцев.

Агентство ООН по вопросам культуры ЮНЕСКО, которое признало старый город Иерусалима объектом культурного наследия, выразило обеспокоенность по поводу рытья тоннеля и подземных работ.

Как сообщал 6 декабря Президент Дональд Трамп официально признал Иерусалим столицей Израиля и поручил правительству США начать подготовку к переносу туда посольство США, ранее расположенное в Тель-Авиве.

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