|Криптовалюту обеспечат миллиардами баррелей нефти
|28.12.2017 10:23
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Президент Венесуэлы сообщал о планах по созданию новой мировой валюты, которая станет альтернативой доллару.
Для обеспечения создаваемой в Венесуэле национальной криптовалюты El Petro будет выделено пять миллиардов баррелей нефти. Об этом заявил президент республики Николас Мадуро, сообщает телеканал Venezolana de Televisión, информирует еizvestia.com.
По его словам, в качестве поддержки El Petro выделяется нефтяное месторождение в районе реки Ориноко с запасами пять миллиардов баррелей. Оценку резервов месторождения подтверждает соответствующий международный сертификат, выданный зарубежной консалтинговой компанией, отметил Мадуро.
Он пообещал организовать майнинг цифровых денег по всей стране. В результате появится мощная валюта, которая укрепит экономику свободной и независимой Венесуэлы, подчеркнул президент.
Впервые о намерении создать национальную криптовалюту Мадуро заявил в начале декабря 2017 года. По его мнению, эта мера поможет преодолеть финансовую блокаду. Новая валюта будет обеспечена природными богатствами страны, обещал он.
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В сентябре президент Венесуэлы сообщал о планах по созданию новой мировой валюты, которая станет альтернативой доллару.
В августе 2017 года президент США Дональд Трамп подписал приказ о введении финансовых санкций против Венесуэлы. Документ запрещает сделки с новыми долговыми обязательствами и ценными бумагами, которые выпускает правительство Венесуэлы и государственная нефтекомпания PDVSA.
Венесуэла переживает глубочайший экономический кризис, вызванный падением мировых цен на нефть.