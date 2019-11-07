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Победительница “Битвы экстрасенсов” напророчила Батрутдинову серьезный роман
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07.11.2019 14:24
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Победительница “Битвы экстрасенсов” напророчила Батрутдинову серьезный роман
Победительница популярного мистического шоу заявила, что шоумен скоро найдет свою любовь. Виктория Райдос уверена, что в течение года Тимур Батрутдинов встретит достойную девушку.
После неудачного участия в шоу “Холостяк”, резидент Comedy Club в очередной раз решил попробовать найти любовь на реалити-шоу. Батрутдинов вместе с Ольгой Бузовой стал героем проекта “План Б”, в котором звезды стараются наладить свою личную жизнь.
Вскоре комику предстоит сделать непростой выбор. Между тем недавно известный экстрасенс сделала предсказание.
По словам Виктории Райдос, 41-летний шоумен в душе еще очень молод, в нем много энергии и это, вероятно, мешает ему строить серьезные отношения. Экстрасенс уверена, что телеведущего ждет встреча с девушкой моложе его, которая готова к созданию семьи.
Ясновидящая считает, что в течение года в жизни Батрутдинова произойдут серьезные перемены, сообщают российские СМИ.
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