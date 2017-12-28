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Бледанс нарядила сына в Буратино
28.12.2017 10:23
Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс поделилась снимками с сыном Семеном в образе Буратино. Бледанс показала сына Фото: bledans / Instagram  Пост Бледанс обнародовала в Instagram."Раньше за рождественской сказкой надо было в Европу ездить, а сейчас наши ярмарки получше заморских будут!" – заявила она.

Какая же красавица наша Москва! Сколько нереальных волшебных мест- везде хочется сфотографироваться и оставить память о предновогодних днях для наших деток. Раньше за Рождественской сказкой надо было в Европу ездить, а сейчас наши ярмарки получше заморских будут! Листайте фотки, гуляйте по Столице и наслаждайтесь наступающим Новым годом!

Публикация от Evelina Bledans (@bledans) Дек 27, 2017 at 6:17 PST
В сентябре 2017 года Бледанс призналась, что развелась с отцом Семена, режиссером Александром Семиным.У Бледанс есть также 24-летний сын Николай от брака с израильским бизнесменом Дмитрием. Он живет с отцом в Израиле.

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