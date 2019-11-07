|Демонтаж Жукова: Стало известно, куда в Одессе дели барельеф
|07.11.2019 14:30
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Демонтированный со здания областного военкомата медный барельеф с изображением маршала Георгия Жукова передали в военно-исторический музей Министерства обороны, что на Пироговской улице.
Об этом сообщает Думская.
На месте демонтированного барельефа появится памятный знак жителям Одессы и области погибшим в гибридной войне на Донбассе. Его планируют открыть в День Вооруженных сил Украины, 6 декабря.
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