Демонтированный со здания областного военкомата медный барельеф с изображением маршала Георгия Жукова передали в военно-исторический музей Министерства обороны, что на Пироговской улице.

Об этом сообщает Думская.

На месте демонтированного барельефа появится памятный знак жителям Одессы и области погибшим в гибридной войне на Донбассе. Его планируют открыть в День Вооруженных сил Украины, 6 декабря.

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