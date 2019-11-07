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Демонтаж Жукова: Стало известно, куда в Одессе дели барельеф
07.11.2019 14:30
Мэр Одессы Труханов и некоторые нардепы от “Слуги народа“ осудили действия патриотов, демонтировавших барельеф.

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Демонтированный со здания областного военкомата медный барельеф с изображением маршала Георгия Жукова передали в военно-исторический музей Министерства обороны, что на Пироговской улице.

Об этом сообщает Думская.

На месте демонтированного барельефа появится памятный знак жителям Одессы и области погибшим в гибридной войне на Донбассе. Его планируют открыть в День Вооруженных сил Украины, 6 декабря.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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