Украина расширила перечень рисковых стран в рамках контроля над ТЦО до 85 с 65

Правительство Украины включило Эстонию, Иран, Кубу, Лаос, Латвию, Ливан, Мальту, Марокко, Монако, ОАЭ, Сингапур, Грузию и Венгрию в перечень стран, операции с контрагентами которых подлежат контролю в рамках администрирования закона о трансфертном ценообразовании (ТЦО).

Согласно сообщению на сайте Минфина, в него также вошли Гваделупа, Гватемала, Французская Гвиана, Содружество Доминиканы, Доминиканская Республика, Маврикий, независимое государство Самоа.

Общее количество стран увеличилось с 65 до 85.

Ведомство пояснило, что расширение перечня связано с изменениями критериев его формирования. Как пояснил Минфин, в список были отобраны государства (территории), в которых ставка налога на прибыль предприятий на 5 и более процентных пункта (п.п.) ниже, чем в Украине (то есть ниже 13%); государства, с которыми Украина не заключила международные договоры с положениями об обмене информацией, и государства, компетентные органы которых не обеспечивают своевременный и полный обмен налоговой и финансовой информации на запросы государственной фискальной службы.

"При рассмотрении критерия по ставке налога на прибыль предприятий, которая на 5 и более п.п. ниже, чем в Украине, была учтена не только основная ставка, но и льготные ставки для отдельных отраслей, территорий, видов деятельности", – отмечает Минфин.

Принятое постановление должно вступить в силу с 1 января 2018 года.

Минфин напоминает: операции с контрагентом, зарегистрированным в государстве из этого перечня, признаются контролируемыми для целей ТЦО с 1 января отчетного года, следующего за календарным годом, в котором государства были включены в этот перечень, по ним подается отчет в контролирующие органы.

Как сообщалось, согласно вступившему в силу с 1 сентября 2013 году закону "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины о трансфертном ценообразовании", правила ТЦО применяются к контролируемым операциям с резидентами низконалоговых юрисдикций (ставка налога на прибыль в которых ниже украинской ставки на 5 п.п. и более).

В середине мая 2015 года Кабмин внес Австрию, Туркменистан, Особый административный район Китая Гонконг и Ниуэ в перечень стран, операции с которыми подлежат контролю в рамках ТЦО, но одновременно исключил Албанию. Однако затем на базе ноты Австрии с 1 августа 2015 года эта страна была исключена из указанного перечня, а общее количество стран (территорий) в нем сократилось до 75.

Затем в сентябре 2016 года правительство исключило из списка 10 государств (территорий), в частности, Швейцарию, Грузию, Мальту, Ливан, ОАЭ, Сингапур и Марокко, Люксембург, Ямайку и Гваделупу.