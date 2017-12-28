Оболонский районный суд Киева продолжил допрос свидетелей по делу о государственной измене экс-президента Украины Виктора Януковича, передает корреспондент.

В судебном заседании допрашивается в качестве свидетеля народный депутат Андрей Сенченко.

Как сообщал 27 декабря на заседании суд допросил командующего ВМС ВС Украины Игоря Воронченко, который в то время исполнял обязанности заместителя командира войск береговой обороны ВМС Украины, экс-начальника тыла в/ч А-451, которая обеспечивала прием самолетов на аэродроме "Бельбек", Александра Кустановича, помощника командующего ВМС Украины Марину Каналюк и народного депутата, бывшего командующего в/ч А-4515, Юлия Мамчура, который в то время служил на аэродроме "Бельбек".

Напомним, 28 ноября 2016 года Генеральный прокурор Юрий Луценко в Святошинском районном суде Киева объявил сообщение о подозрении в видеорежиме экс-президенту Украины В.Януковичу в государственной измене, пособничестве представителям власти РФ в умышленных действиях, совершенных с целью совершения изменения границ территории госграницы Украины и ведения агрессивной войны. То есть преступлений, предусмотренных ч.1. ст.111, ч.5 ст.27. ч.3 ст.110, ч.5 ст.27 ч.2 ст.437 УК Украины.

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