Поступки российского президента Владимира Путина во многом зависят от окружающих его группировок олигархов и лоббистов из военно-промышленного блока.

Такое мнение в интервью "" озвучил директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский, передает .

Отвечая на вопрос о том, повлияют ли предстоящие президентские выборы в на ситуацию на Донбассе, знаток отметил, что данный процесс по сути не является выборами и следовательно сильных ожиданий возлагать не стоит.

"Это будет зависеть не только от желания самого Путина, а от подковерной борьбы внутри кремлевских элит. Ни для кого не секрет, что там очень много околокремлевских группировок, но две самые большие – это военно-промышленное лобби и группа, которая является частью кооператива "Озеро", - говорит Сунгуровский.

По словам эксперта, сейчас идет сильное давление на элиту, которая боится потерять свои активы на Западе, чтобы она поставила перед Путиным жесткий вопрос о необходимости реакции на санкции.

"Только в этом я вижу какие-то подвижки, а не в самих выборах", - резюмирует он.















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