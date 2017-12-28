|Военный эксперт назвал две группы из окружения Путина, способных на него повлиять
|28.12.2017 10:31
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Поступки российского президента Владимира Путина во многом зависят от окружающих его группировок олигархов и лоббистов из военно-промышленного блока.
Такое мнение в интервью "" озвучил директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский, передает .
Отвечая на вопрос о том, повлияют ли предстоящие президентские выборы в на ситуацию на Донбассе, знаток отметил, что данный процесс по сути не является выборами и следовательно сильных ожиданий возлагать не стоит.
"Это будет зависеть не только от желания самого Путина, а от подковерной борьбы внутри кремлевских элит. Ни для кого не секрет, что там очень много околокремлевских группировок, но две самые большие – это военно-промышленное лобби и группа, которая является частью кооператива "Озеро", - говорит Сунгуровский.
По словам эксперта, сейчас идет сильное давление на элиту, которая боится потерять свои активы на Западе, чтобы она поставила перед Путиным жесткий вопрос о необходимости реакции на санкции.
"Только в этом я вижу какие-то подвижки, а не в самих выборах", - резюмирует он.