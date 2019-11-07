В Сумах разгорелись страсти вокруг памятника Ярославу Мудрому. Часть горожан защищает недавно установленный монумент, другие критикуют и требуют демонтажа. В соцсетях активно обсуждают творение и многие пользователи высмеивают его в мемах и фотожабах.

Об этом говорится в сюжете ТСН.

С книгой на фоне церковных куполов Ярослав умный расположился на одноименной улице. Белую композицию в центре видно издалека, никто не остается равнодушным.

Горожане высказывают разные мнения: “Не хочу обидеть того, кто делал, пожалуй, он не до конца вник в суть. Немножко халтура“; “Нравится, у меня ребенок даже говорит: какой красивый дядя сидит на троне“; “Он был кривобоким и лицом не красавец, следовательно, я думаю, он отвечает себе“.

Сразу же после установления монумента на официальном сайте городских властей появилась и петиция о демонтаже, которая только за два дня набрала половину нужного количества голосов.

В соцсетях пользователей прежде только беспокоит поза князя, над которой откровенно смеются: “Такое чувство, что Ярослав сидит на унитазе“; “Сейчас придет Тирион Ланистер и всадит арбалет в своего старого“; “А в каком отделе Эпицентра можно купить такой памятник?“ .

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