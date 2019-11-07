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Музыченко заявил, что в ноябре украинцы получат квитанции без учета льгот
07.11.2019 14:50
В ноябре украинцы получат квитанции без учета льгот
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
экономика
события
украина
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