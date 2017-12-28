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В Кабуле произошел теракт в культурном центре, погибло не менее 40 человек
28.12.2017 10:31
В результате атаки террористов в столице Афганистана погибли дети и женщины. Десятки людей погибли вследствие атаки террористов в Кабуле Фото: EPA (архив) Возле офиса информагентства AVA, где также расположен социально-культурный центр, террорист-смертник привел в действие взрывное устройство. В центре в это время проходило собрание общественников, многие пришли с семьями.Среди погибших – женщины, дети и журналисты.Есть сведения, что нападавших было двое или трое, после взрыва смертника другие террористы бросили в здание гранаты.Движение "Талибан", ведущее борьбу против афганского правительства, опровергло свою причастность к случившемуся.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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