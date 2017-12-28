В результате атаки террористов в столице Афганистана погибли дети и
женщины. Десятки людей погибли вследствие атаки террористов в
Кабуле Фото: EPA (архив) Возле офиса информагентства AVA, где также
расположен социально-культурный центр, террорист-смертник привел в
действие взрывное устройство. В центре в это время проходило
собрание общественников, многие пришли с семьями.Среди
погибших – женщины, дети и журналисты.Есть сведения, что
нападавших было двое или трое, после взрыва смертника другие
террористы бросили в здание гранаты.Движение "Талибан", ведущее
борьбу против афганского правительства, опровергло свою
причастность к случившемуся.
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