Киев начал переговоры по второму этапу обмена пленными

Украина начала очередные переговоры по освобождению остающихся в заложниках на территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей украинцев, сообщила представитель президента в Верховной Раде Ирина Луценко, сообщает телеканал .

По ее словам, боевики уже подтвердили местоположение более задержанных 20 украинцев.

"Ведутся переговоры, не могу сказать, что это будут 93 человека, по крайней мере, 23-25 человек уже подтверждены сепаратистами, они готовы для обмена", - сказала И.Луценко в аэропорту "Борисполь", куда в ночь на четверг прибыли освобожденные украинцы.

Кроме этих людей, по словам И.Луценко, президент Украины Петр Порошенко планирует "серьезно провести работу по возвращению наших ребят, которые осуждены в России".

"Для этого сохранены российские пленные как дополнительная карта, как серьезный аргумент обменять российских граждан на наших граждан, которые находятся в России. Эта стратегия разрабатывается и будет серьезно воплощена в жизнь", - сказала она.

Как сообщалось, 27 декабря руководитель движения "Украинский выбор - право народа" Виктор Медведчук в эфире российского телеканала НТВ сообщил, что второй этап обмена задержанных запланирован по формуле 74 ( от ОРДЛО) на 306 (от Киева) человек.