|В ГБР заявили, что жизни и здоровью Пашинского угрожает опасность, он не может давать показания
|07.11.2019 14:52
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Жизни и здоровью экс-депутата Верховной Рады Сергея Пашинского угрожает опасность, считают в Госбюро расследований. Об этом сообщил судья Святошинского районного суда Киева Сергей Дячук, передают
По словам судьи, в четверг, 7 ноября, Пашинского должны были допросить как свидетеля в деле о расстреле активистов Евромайдана. ГБР отказалось разрешить доставку экс-депутата, который также является подозреваемым в уголовном производстве, которое расследует бюро.
Он также отметил, что допрос Пашинского по видеосвязи на данный момент невозможен, так как необходимое оборудование поломалось.
В связи со сложившейся ситуацией допрос экс-депутата перенесен на 21 ноября.
Также в суде отметили, что степень допроса свидетелей близится к завершению.
Напомним, Сергей Пашинский является подозреваемым в деле о стрельбе в Вячеслава Химикуса в 2016 году. Подозрение Пашинскому объявили только в конце сентября 2019 года. И уже 7 октября суд арестовал его на два месяца. Защита обжаловала решение суда, но высшая инстанция оставила все без изменений.