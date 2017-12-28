Фальшивые лекарства: что покупают украинцы вместо таблеток
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Практически ни один украинец, который хотя раз обращался
в аптеки, не застрахован от покупки поддельных
лекарств.
Некачественные фармацевтические препараты намного более
распространенные, чем отчитывается Государственная служба
лекарственных средств и оборота наркотиков, пишет
со ссылкой на .
Это подтвердил глава координационного совета общественной
организации "Медицинский контроль" Игорь Щедрин. Он отметил, что в
этом году к ним обратился пациент, который жаловался на побочные
эффекты от приема лекарственного средства во время госпитального
лечения:
"...заподозрил, что это подделка. Он прислал нам сделанную за
свои деньги химико-лабораторную экспертизу, потому что готовился к
суду. Результаты экспертизы меня огорошили: в составе препарата, в
трех сериях, было обнаружено вещество, которое не определено в
составе и при регистрации препарата. Мы направили запросы и в
Государственную службу лекарственных средств Украины, которая
должна осуществлять контроль, в Государственный экспертный центр.
Нам ответили с Государственной службы лекарственных средств и
оборота наркотиков, что это не их дело, потому что они могут
реагировать, если Государственный экспертный центр или другое
учреждение к ним обратится, или если были критические последствия
для пациента", - пояснил знаток.
Щедрин предполагает, что официальной статистике, к сожалению,
доверять нельзя, ведь она учитывает только критические последствия
для здоровья: то есть фальсификат можно определить только после
анализа в независимой лаборатории, но несут на проверку только
единицы.
"Если они хотят, то будут испытывать препарат. Если не хотят —
не будут...На данный момент сложилась ситуация, при которой
действительно отсутствует работа института. Это не проблема
какого-то врача или должностного лица. Отсутствует действительно
действенный контроль — контроль за контролем, поскольку те органы,
на которые возложен контроль, действительно его не проводят, а
действенного механизма контроля за тем, кто контролирует,
действительно нет. Поэтому просматривается маленькая проблема,
которая перерастает в глобальную. Это означает, что указанные
институты не работают", - подытожил специалист.
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