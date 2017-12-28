Практически ни один украинец, который хотя раз обращался в аптеки, не застрахован от покупки поддельных лекарств.

Некачественные фармацевтические препараты намного более распространенные, чем отчитывается Государственная служба лекарственных средств и оборота наркотиков, пишет со ссылкой на .

Это подтвердил глава координационного совета общественной организации "Медицинский контроль" Игорь Щедрин. Он отметил, что в этом году к ним обратился пациент, который жаловался на побочные эффекты от приема лекарственного средства во время госпитального лечения:

"...заподозрил, что это подделка. Он прислал нам сделанную за свои деньги химико-лабораторную экспертизу, потому что готовился к суду. Результаты экспертизы меня огорошили: в составе препарата, в трех сериях, было обнаружено вещество, которое не определено в составе и при регистрации препарата. Мы направили запросы и в Государственную службу лекарственных средств Украины, которая должна осуществлять контроль, в Государственный экспертный центр. Нам ответили с Государственной службы лекарственных средств и оборота наркотиков, что это не их дело, потому что они могут реагировать, если Государственный экспертный центр или другое учреждение к ним обратится, или если были критические последствия для пациента", - пояснил знаток.

Щедрин предполагает, что официальной статистике, к сожалению, доверять нельзя, ведь она учитывает только критические последствия для здоровья: то есть фальсификат можно определить только после анализа в независимой лаборатории, но несут на проверку только единицы.

"Если они хотят, то будут испытывать препарат. Если не хотят — не будут...На данный момент сложилась ситуация, при которой действительно отсутствует работа института. Это не проблема какого-то врача или должностного лица. Отсутствует действительно действенный контроль — контроль за контролем, поскольку те органы, на которые возложен контроль, действительно его не проводят, а действенного механизма контроля за тем, кто контролирует, действительно нет. Поэтому просматривается маленькая проблема, которая перерастает в глобальную. Это означает, что указанные институты не работают", - подытожил специалист.

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