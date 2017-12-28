Реформа адвокатуры и системы юридического образования может начаться в 2018г – Филатов

Реформа адвокатуры и системы юридического образования может начаться в 2018 году, прогнозирует заместитель главы администрации президента Украины Алексей Филатов.

"Есть реформа прокуратуры, где хотелось бы видеть большую динамику. Нам предстоит реформа и других составляющих элементов системы правосудия, в том числе - реформа адвокатуры, где есть свои проблемы, не менее сложные, чем проблемы в судебной системе. И все это связано с еще одним элементом - реформой юридического образования", - сказал он журналистам в среду.

А.Филатов подчеркнул, что в практической плоскости реформа адвокатуры потребует в 2018 году "усилий по принятию нового закона об адвокатуре".

"Есть разные силы и разные точки зрения заинтересованных и незаинтересованных в принятии закона об адвокатуре. То же касается и закона о юридическом образовании", - сказал он.

Комментируя перспективы реформы прокуратуры, заместитель главы АП отметил, что она зависит, в частности, от создания и эффективной работы Государственного бюро расследований (ГБР).

"Часть реформы прокуратуры связана с созданием Государственного бюро расследований, к которому должны перейти следственные функции прокуратуры. Согласно Конституции европейским стандартам, прокуратура должна быть сосредоточена на поддержании обвинения и представительстве в суде, тогда как следственная функция должна быть передана ГБР, когда оно реально будет функционировать", - сказал он.

"До сих пор, несмотря на некоторые кадровые назначения, нет функционирующего ГБР, следовательно прокуратура не может фокусироваться на том, на чем она по Конституции должна фокусироваться", - подчеркнул А.Филатов.

Как сообщалось, президент Украины Петр Порошенко 22 ноября 2017 года подписал приказ о назначении Романа Трубы директором ГБР. Кабмин 7 декабря утвердил типовой порядок проведения открытого конкурса для назначения на должности в ГБР.

В то же время, по информации Р. Трубы, в украинских судах в настоящее время рассматриваются два иска от физических лиц, которые касаются правомочности указа о назначении директора ГБР и его заместителей.