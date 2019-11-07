Скандал вокруг Гостиного двора в Киеве: как выглядит достопримечательность сейчас

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Все это было сделано для того, чтобы государство передало Гостиный двор в собственность города для проведения реставрации. На данный момент дело за Кабмином. Отметим, что в феврале 2019 года Генпрокуратура открыла новое уголовное производство касательно достопримечательности. В рамках этого дела Генеральная прокуратура Украины имела намерения наложить арест на Гостиный двор с запретом отчуждения и распоряжения зданием. В марте Печерский районный суд уже отказывался арестовать здание, но прокуроры подали апелляцию. Как сообщают представители власти города, в Генпрокуратуре сменилось руководство, а потому изменилась и их позиция в данном деле. Так, прокуроры отказались от своих исковых требований на заседании 5 ноября и дело закрыли.

Для справки: постановлением Кабмина в 2011 году Гостиный двор вывели из Госреестра достопримечательностей архитектуры. В 2012 году Киевсовет передал ООО «Укрреставрация» в аренду участок под Гостиным двором для проведения реконструкции этого здания под торгово-офисный центр. Это решение вызвало многочисленные митинги в столице. В ночь на 9 февраля в чердачном помещении в здании Гостиного двора произошел пожар. Огонь распространился на площадь около 200 квадратных метров и повредил конструктивные элементы кровли.

24 ноября 2015 года Окружной административный суд Киева признал незаконным и недействительным постановление Кабмина «Об исключении здания Гостиного двора из списка памятников архитектуры». В сентябре 2016 года Хозяйственный суд Киева отказал фонду Госимущества в возврате архитектурной достопримечательности Гостиного двора в государственную собственность. В 2014-2016 годах суды отменили разрешение на выполнение строительных работ и работы остановили. А уже в 2018 году суд расторг договор аренды и обязал «Укрреставрацию» вернуть здание Региональному отделению Фонда государственного имущества Украины в Киеве.

Знаковый для Киева объект уже не первый год находится в плачевном состоянии. Никакой реставрации здесь не проводили с 2012 года. Тогда же ремонтные работы начались для того, чтобы позже сделать из здания торговый центр. Но этим планам было не суждено сбыться и Гостиный двор продолжил разрушаться и заростать кустарниками и деревьями. Еще с зимы 2013 года здание стоит без крыши, окон и штукатурки. Изменится ли такая ситуация, на данный момент неизвестно. А пока жителям столицы остается лишь лицезреть полуразрушенное здание в самом живописном районе Киева. Фоторепортажи Популярные теги Александр Зубко, фотоконкурсы, самолеты, аннексия Крыма, парады, футбол, марш, фотопроект, концерты, кошки, город, Одесса, праздники, традиции, юмор, Дмитрий Дятлов, акции, стихийные бедствия, Порошенко, искусство, Киев, авиация, фотография, технологии, Донбасс, транспорт, природа, выборы, туризм, солдат, фестивали, фотографы, женщины, полиция, вера, Майдан, катастрофы, митинги, Львів, протесты, портрет, Карпаты, Верховная Рада, тест-драйв, мир, выставки, депутаты, США, уикенд, Путин, архитектура, милиция, спорт, заводы, дизайн, живопись, фотоподборки, культура, бизнес, ЗСУ, Львов, оккупация, автомобили, джаз, Сергей Смоленцев, история, цирк, Динамо, суд, животные, военная техника, ВСУ, Нацгвардия, столкновения, знаменитости, мода, война, пейзажи, соревнования, политики, общество, путешествия, люди, ВМС, учения, музыка, Россия, досуг, НАТО, #Євромайдан, церковь, АТО, корабли, беспорядки, Шахтер, Саакашвили, дети, политика, зима, экология Утренний кофе Вечерняя водка Виестурс Лиегис Александр Зубко, фотоконкурсы, самолеты, аннексия Крыма, парады, футбол, марш, фотопроект, концерты, кошки, город, Одесса, праздники, традиции, юмор, Дмитрий Дятлов, акции, стихийные бедствия, Порошенко, искусство, Киев, авиация, фотография, технологии, Донбасс, транспорт, природа, выборы, туризм, солдат, фестивали, фотографы, женщины, полиция, вера, Майдан, катастрофы, митинги, Львів, протесты, портрет, Карпаты, Верховная Рада, тест-драйв, мир, выставки, депутаты, США, уикенд, Путин, архитектура, милиция, спорт, заводы, дизайн, живопись, фотоподборки, культура, бизнес, ЗСУ, Львов, оккупация, автомобили, джаз, Сергей Смоленцев, история, цирк, Динамо, суд, животные, военная техника, ВСУ, Нацгвардия, столкновения, знаменитости, мода, война, пейзажи, соревнования, политики, общество, путешествия, люди, ВМС, учения, музыка, Россия, досуг, НАТО, #Євромайдан, церковь, АТО, корабли, беспорядки, Шахтер, Саакашвили, дети, политика, зима, экологияВиестурс Лиегис о дорогих директорах Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Последние новости Бизнес Колонки Кабинет директора Жизнь и Стиль Фото и Видео Объявления ГАЛИЦКИЕ КОНТРАКТЫ Все гости Дайте водки Все колонки Кофе, пожалуйста Сводка.нет - Новости Украины и Мира все фоторепортажи informator.ua Киев, Украина 07.11.2019



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