Западные лидеры могут только мечтать о таком рейтинге, как у Путина, и все же он «по-прежнему не желает испытывать эти цифры реальной конкуренцией», говорится в редакционной статье The Washington Post, посвященной отказу ЦИК допустить Алексея Навального к президентским выборам.

Баллотируясь на пост мэра Москвы в 2013 году, Навальный набрал 27% голосов, а на YouTube изложение его аргументов против Медведева было просмотрено 25,7 млн раз. Тем не менее, в Москве принято считать, что Путин с легкостью одолеет Навального, пишет издание, информирует svodka.net.

Путин «предпочитает проводить потемкинское голосование, в котором его соперниками будут лишь двое вечных кандидатов, коммунист и ультранационалист, и Ксения Собчак — 36-летняя знаменитость, которая назвала выборы «высокобюджетным шоу». Навальный призвал к бойкоту, а значит, заявленная цель Кремля — 70-процентная явка — может оказаться недостижимой, если исключать мошенничество», — полагают авторы статьи.

«Чем можно объяснить, казалось бы, сомнительную тактику Путина? Некоторые аналитики утверждают, что созданный им авторитарный режим требует не убедительной демократической победы, а сокрушительной демонстрации силы. Посыл должен состоять в том, что альтернативы нет», — передает издание.

Путин «добивается поддержки народа путем националистического авантюризма», но и здесь ситуация «может зайти в тупик», говорится в статье. «Попытки Путина достичь удобных для него договоренностей об интервенциях на востоке Украины и в Сирии продвигаются с трудом. Короче говоря, у Путина может быть больше причин опасаться Навального, чем предполагают цифры опросов», — заключает The Washington Post.

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