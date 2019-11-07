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В Великобритании полиция задержала очередной грузовик с 15 мигрантами
07.11.2019 15:47
Полиция Великобритании остановила очередной грузовик с 15 мигрантами Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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