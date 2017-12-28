Фактически решение об освобождении украинских заложников на Донбассе было принято в Москве, заявил заместитель министра по вопросам временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц Юрий Грымчак. Грымчак: Давно нет такого, что два комбата между собой договорились и поменяли людей Фото: uacrisis.org "Мы менялись не с террористами, а с РФ. Фактически решение об освобождении было принято в Москве, и это то, о чем мы говорили последние два или три года: любые решения принимаются в Москве. Никто там уже не принимает решений, как было когда-то, что два комбата между собой договорились и поменяли людей. Этого давно уже нет", – сказал он.По словам Грымчака, сначала планировали обменять больше людей, которых запрашивали боевики, но многие отказались возвращаться на временно оккупированные территории."Эти последние недели решался вопрос, что с этим делать", – заявил замминистра.27 декабря на Донбассе состоялся первый этап обмена удерживаемыми лицами. По данным Генеральной прокуратуры, Украина обменяла 233 задержанных на 73 украинских заложников. В числе вышедших на свободу – ультрас луганской "Зари" Владислав Овчаренко, Артем Ахмеров, блогер Эдуард Неделяев, ученый-религиовед Игорь Козловский, украинские военные Валентин Богдан, Алексей Кириченко и Евгений Чуднецов.Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак отметил, что боевики "ЛДНР" продолжают удерживать 103 украинцев.Переговорщик от Украины Виктор Медведчук до этого сообщал, что сепаратисты на втором этапе обмена планируют отпустить 20 задержанных, а Киев – 80. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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