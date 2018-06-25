Украинский журналист Роман Сущенко, незаконно осужденный в России, призывает Олега Сенцова прекратить голодовку. Об этом написал адвокат Сущенко Марк Фейгин на своей странице в .

«Только что вышел от Романа Сущенко с Лефортово. Он просит передать Олегу Сенцов, чтобы он берег себя и отказался от голодовки. Банальные слова здесь ни к чему, и так все ясно», — сообщил адвокат.

Сущенко также передал украинскому омбудсмену Людмиле Денисовой слова поддержки и очень просит всех, от кого это зависит, помочь ей добиться встречи с политзаключенным.

«От себя добавлю, что история с недопуском Людмилы Денисовой к украинским политзаключенных становится уже совсем неприличной и бессовестной. Кремль, самодовольно наслаждаясь чемпионатом мира, крайне потерял уже стыд, придумывая идиотские поводы для предотвращения Денисовой», — резюмировал Фейгин.

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