"Ливерпуль" заплатил $100 млн за самого дорогого защитника в истории

Футбольный клуб "Ливерпуль" согласовал трансфер нидерландца Вирджила ван Дейка из "Саутгемптона", предложив за него рекордную сумму в истории мирового футбола для игрока в защитной позиции - 75 млн фунтов стерлингов ($100,5 млн).

Как говорится в сообщении "Ливерпуля", 26-летний футболист войдет в его состав под четвертым номером с 1 января. Возможно, он выйдет на поле уже в игре с "Эвертоном" 5 января.

Ранее "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" были готовы заплатить за В.ван Дейка 60 млн фунтов. Однако сделка сорвалась: "Саутгемптон" сослался на чрезмерное давление и направил жалобу руководству английской премьер-лиги.

Как отмечают британские СМИ, новый тренер "Саутгемптона" Маурисио Пеллегрино рассчитывал на звездную игру В.ван Дейка, но его надежды не оправдались, и последние три матча центральный защитник провел на скамейке запасных.

Переговоры между клубами ускорились к Рождеству, в среду В.ван Дейк прошел финальное медицинское обследование и подписал личный договор до 2023 года. Он будет получать около 180 тыс. фунтов в неделю