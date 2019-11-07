Сотрудники НАБУ задержали в Сумах судью, хранившего взятку в банке с горошком - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Сотрудники НАБУ задержали в Сумах судью, хранившего взятку в банке с горошком
07.11.2019 16:25
Работники НАБУ задержали в СУмах судью, который хранил полученные в качестве взятки две тысячи долларов в банке из-под горошка
Сводка.нет - Новости Украины и Мира
Теги:
происшествия
события
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